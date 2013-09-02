У Данії назвали місто, яке прийме Євробачення-2014 (відео)

Як повідомила прес служба Європейської мовної спілки (EBU), конкурс відбудеться в Копенгагені на сцені концертного залу B&W Hallerne.

За право приймати Євробачення-2014 змагалися три данські міста, проте про жодне з них не повідомлялося до часу прийняття остаточного рішення.

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Фінал конкурсу відбудеться 10 травня 2014 року, півфінали проведуть 6 і 8 травня. Слоганом Євробачення в Данії став заклик «Приєднуйтесь до нас» («Join Us»).

Євробачення відбудеться в Копенгагені не вперше. Раніше данська столиця приймала конкурсантів у 1964 і 2001 роках. У 2014 році конкурс популярної пісні відбудеться в Данії завдяки перемозі датської співачки Еммілі де Форест на Євробаченні-2013. Виконавиця посіла перше місце з піснею «Only Teardrops», набравши 281 бал у загальному голосуванні. Україну на конкурсі представляла Злата Огневич з піснею «Gravity». Співачка зайняла третє місце.

Emmelie de Forest - Only Teardrops

Zlata Ognevich - Gravity