Янукович привітав Меркель з перемогою на виборах

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.

«Досягнутий успіх став переконливим свідченням високої підтримки німецьким суспільством Вашої діяльності на чолі уряду ФРН та політики реформ, яка спрямована на забезпечення сталого економічного розвитку на благо німецького народу та Об'єднаної Європи», - йдеться у вітанні голови української держави.

Президент висловив упевненість, що традиційні відносини дружби і взаємоповаги між Україною та Німеччиною і надалі плідно розвиватимуться як на двосторонньому рівні, так і в рамках багатосторонньої взаємодії.

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«Очікую, що на саміті ініціативи «Східне партнерство» у листопаді цього року ми підпишемо Угоду про асоціацію між Україною і ЄС та спільно започаткуємо якісно новий етап у наближенні України до Європейської спільноти», - наголосив глава держави.

Янукович побажав Меркель міцного здоров’я, невичерпної енергії та подальших успіхів у відповідальній державній діяльності.

*** Блок Меркель на виборах 22 вересня до Бундестагу набрав 41,5% голосів та отримав 311 із 630 депутатських місць.