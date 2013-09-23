У ЄС вітають Меркель з перемогою на парламентських виборах

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, свої привітання надіслав, зокрема, Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей.

“Я впевнений, що Федеративна Республіка Німеччина та її новий уряд в цілому будуть спрямовані на побудову мирної та економічно успішної Європи, яка обслуговує інтереси громадян”, - написав він у своїй заяві.

Свої привітання канцлеру Німеччини надіслав і президент Групи народних партій в Європарламенті Жозеф Доль.

“Німеччина проголосувала за сильну Європу та більш інтегровану Євро зону, що базується на конкурентності та економічних реформах”, - зазначив він у своєму привітанні.

На тему: Меркель про перемогу партії на виборах: Ми показали супер-результат

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня блок Ангели Меркель "Християнсько-демократичний союз/Християнсько-соціальний союз" (ХДС/ХСС) на виборах до німецького Бундестагу, за попередніми даними, одержує 41,5% голосів за партійними списками, а також 45,3% по одномандатних округах.

Якою буде частка ХДС/ХСС у новому Бундестазі, і скільки всього в ньому буде депутатів (загальна кількість місць у парламенті непостійна і залежить від кількості перехідних і вирівнювальних мандатів), поки що невідомо.

Головна опозиційна політична сила - Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), від якої за пост канцлера бореться Пєєр Штайнбрюк, набирає за партійними списками 25,7% голосів. У голосуванні по одномандатних округах кандидати від СДПН одержують 29,4%.

Партнери блоку Меркель по правлячій коаліції - "Вільна демократична партія" (ВДП) - набирає за партійними списками і одномандатним округам відповідно 4,8% і 2,4%. "Зелені" одержують 8,4% і 7,3%, Ліва партія - 8,6% і 8,2%. Партія євроскептиків "Альтернатива для Німеччини" набирає за партійними списками і одномандатним округам, відповідно, 4,7% і 1,9%.