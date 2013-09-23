У Росії на Кубані впав Су-25

Про це повідомляє Управління прес-служби і інформації Міноборони Росії.

"О 20.17 мск (19.17 кск) під час виконання навчально-тренувального польоту літака Су-25 4 Командування ВПС і ППО Південного військового округу диспетчерською службою було втрачено зв'язок з пілотом. За попередніми даними, в результаті авіаційної події літак втратив керування в 49 кілометрах північно схід аеродрому Приморсько- Ахтарськ", - йдеться в повідомленні.

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Пілотові вдалося відвести літак від найближчого населеного пункту, після чого він катапультувався. Місце падіння літака виявлено. Жертв і руйнувань на землі немає.

В цей час до місця падіння літака направлено вертоліт Ка -27 пошуково-рятувальної служби авіабази. Однак пілота ще не знайдено.

"З метою виявлення катапультованого пілота в районі падіння літака ведеться пошуково-рятувальна операція із задіянням вертольота і наземних пошукових груп, яка ускладнена темною порою доби", - йдеться в повідомленні.

Для встановлення причин і обставин події призначена комісія головного командування військово -повітряних сил і служби безпеки польотів збройних сил РФ .

За матеріалами РІА Новости