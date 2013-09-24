Експерти ООН з хімічної зброї повертаються до Сирії

Цю інформацію підтвердив генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, повідомляє РІА Новости з посиланням на телеканал CNN.

Раніше у вівторок заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков повідомив, що група на чолі з шведським професором Оке Селстромом вирушить у Дамаск 25 вересня, щоб вивчити об'єкти , які ще не були розглянуті.

Експерти прибули до Сирії 18 серпня для перевірки заяв про застосування хімзброї в Хан аль-Ассаль (провінція Алеппо), Шейх Максудов (провінція Алеппо) і Саракебе (провінція Ідліб). Після того, як з'явилися повідомлення про хіматаку 21 серпня під Дамаском, експерти попрямували туди, а потім виїхали з країни для підготовки доповіді. У документі, представленому в ООН у понеділок, підтверджується, що під Дамаском були застосовані боєзаряди з отруйним газом зарином.

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Під час нової поїздки інспектори ООН з хімзброї можуть розслідувати передбачувані хіматаки 22, 24 і 25 серпня. Російська сторона раніше заявляла, що доповідь інспекторів ООН - неповний, тому що не враховує інші можливі епізоди застосування хімзброї.