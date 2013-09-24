США запропонували Ірану зустріч президентів, але отримали відмову
23:18, 24 вересня 2013Світ
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США запропонували Ірану зустріч президентів Барака Обами і Хасана Роухаін в кулуарах Генеральної асамблеї ООН, але отримали відмову, сказав журналістам у вівторок високопоставлений представник Білого дому.
США запропонували Ірану зустріч президентів, але отримали відмову /колаж ”Голос России”
Іранська сторона поінформувала американську, що "для іранців це було б занадто складно в даний момент", сказав представник адміністрації президента США, пише РІА Новости.
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Обама у вівторок у промові на Генасамблеї ООН заявив, що слід випробувати дипломатичний процес у спробах вирішити ситуацію навколо іранської ядерної програми.
США підозрюють, що Іран збирається створити ядерну зброю, в Тегерані це заперечують.
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