США запропонували Ірану зустріч президентів, але отримали відмову

Іранська сторона поінформувала американську, що "для іранців це було б занадто складно в даний момент", сказав представник адміністрації президента США, пише РІА Новости.

На тему: Обама хоче перевірити готовність Ірану до діалогу з США

Обама у вівторок у промові на Генасамблеї ООН заявив, що слід випробувати дипломатичний процес у спробах вирішити ситуацію навколо іранської ядерної програми.

США підозрюють, що Іран збирається створити ядерну зброю, в Тегерані це заперечують.