Кількість жертв землетрусу в Пакистані перевищила 500 людей

Кількість жертв руйнівного землетрусу магнітудою 7,7, що стався у вівторок в південно-західній пакистанській провінції Белуджистан, досягла 515 осіб. Про це сьогодні повідомили представники місцевої влади, повідомляє ІТАР-ТАРС.

26 вересня бойовики, за деякими даними, намагалися збити вертоліт з гуманітарною допомогою, проте випущена ними ракета не потрапила в ціль. Активність терористів у цьому регіоні ускладнює проведення пошуково-рятувальних робіт.

Землетрус стався на території шести округів провінції Белуджистан, де проживає більше 300 тис. людей. Найбільше постраждало місто Аваран , в 69 км від якого знаходився епіцентр підземних поштовхів.

Новий острів

Після землетрусу в море недалеко від провінційного портового міста Гвадар з'явився острів площею близько 20 тисяч кв метрів. Довжина острова близько 200 метрів, ширина - 100 метрів, висота сягає 20 метрів.

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За твердженнями очевидців, після першого поштовху сталося щонайменше п'ять сильних повторних. Спочатку Геологічна служба США повідомила про землетрус магнітудою 7,4, проте пізніше підвищила цей показник до 7,7.

За останнє сторіччя Белуджистан не раз переживав потужні землетруси. У травні 1935 року в результаті землетрусу загинули 20 тисяч людей. Адміністративний центр провінції - місто Кветта - був повністю зруйнований. У листопаді 1945 року землетрус магнітудою 7,8 забрав життя 4 тисяч осіб.