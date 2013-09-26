Кількість жертв землетрусу в Пакистані наближається до 350
Жертвами потужного землетрусу, що стався у вівторок в південно-західній пакистанській провінції Белуджистан, стали не менше 348 осіб, 513 отримали травми, передають в четвер місцеві ЗМІ з посиланням на владу провінції.
Раніше повідомлялося про 327 загиблих. Як пише пакистанська газета News International, незалежні джерела заявляють, що кількість жертв набагато більша офіційних цифр, бо рятувальники продовжують знаходити тіла загиблих в розвалинах в окрузі Аваран, найбільш постраждалому від землетрусу.
Зруйновано або серйозно пошкоджено понад 20 тисяч будинків. У місті Аваран постраждали більше 90% будівель, повідомляє РІА Новости.
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Телеканал Geo News повідомляє, що в Аравійському морі навпроти прибережного міста Ормара після землетрусу з'явився невеликий острів. Раніше повідомлялося, що острів з'явився у порту Гвадар.
За інформацією сейсмологів, епіцентр підземних поштовхів знаходився на території провінції Белуджистан, в 66 кілометрах на північний схід міста Аваран, осередок землетрусу залягав на глибині 20 кілометрів. За землетрусом послідували чотири афтершоки, магнітуда найпотужнішого з яких склала 5,9.
Головний міністр провінції Белуджистан Абдул Балодж оголосив в окрузі надзвичайний стан. На допомогу рятувальникам направлені військові та прикордонники. Прес-служба армії Пакистану повідомляла, що в рятувальній операції планується задіяти близько тисячі військових і вертольоти.
Представник ООН в Пакистані Тімо Паккала заявив, що ООН перебуває в тісному контакті з пакистанськими рятувальними службами і готова надати їм допомогу.