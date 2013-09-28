Кількість жертв обвалення п'ятиповерхівки у Мумбаї перевищила 40 осіб

В результаті обвалення п'ятиповерхового житлового будинку на півдні Індії загинула 41 людина, 32 - отримали поранення. Про це повідомляє ІТАР-ТАРС з посиланням на газету "Хіндустан таймс".

Трагедія сталася 27 вересня о 5:45 за місцевим часом в індійському місті Мумбаї / штат Махараштра /. На місці НП триває рятувальна операція, в якій задіяні пожежні розрахунки, важка техніка та волонтери.

За попередніми даними, причиною обвалення став аварійний стан житлового будинку: будівлю побудували більше 30 років тому, і влада знала, що йому був потрібний ремонт.

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За останні кілька місяців в економічній столиці Індії обвалилася вже п'ять будівель. У квітні цього року під завалами будівлі в Мумбаї загинуло понад 70 осіб.

При обваленні будівель в Індії щорічно гинуть десятки людей