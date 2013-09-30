ООН вивозитиме хімзброю із Сирії в екстремальних умовах

На роботу фахівцям відводяться гранично стислі терміни , а діяти співробітникам ООН доведеться при нестерпної спеки, повідомляє Russia Today з посиланням на The Guardian.

Прибуття міжнародної групи експертів у Дамаск заплановано на 1 жовтня. Діяти їм доведеться швидко , для того , щоб вкладеться в терміни, обумовлені в резолюції Ради Безпеки ООН , прийнятої в п'ятницю.

Групі з 20 осіб доведеться працювати при спеці +35 ° C. У таких умовах пересуватися в костюмах хімзахисту , спеціальних шоломах і з кисневими балонами за спиною буде вкрай складно. До того ж інспектори повинні будуть носити важкі бронежилети . «Зараз ми думаємо , який варіант найбільш небезпечний : те , що співробітники можуть отримати тепловий удар , отруїться токсичними речовинами або те , що їх можуть вполювати » , - поділився представник групи міжнародних експертів.

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У перші кілька днів фахівцям доведеться оглянути всі місця, де зберігаються і виробляються озброєння. Потім приїдуть інші експерти (інженери - хіміки , аналітики та лікарі) на випадок непередбачених ситуацій. Фахівці розділяться на групи , кожна з яких відповідатиме за певний об'єкт. За неофіційними даними , таких об'єктів налічується не менше 25 .

Спочатку міжнародній групі доведеться працювати там , де виготовляли хімічну зброю. Відповідне обладнання необхідно знищити до 1 листопада 2013 року. «Ми можемо заповнити реактори бетоном або розбити їх. Частина обладнання може бути ліквідована за допомогою вибухівки . » , - Заявив один із співробітників Організації по забороні хімічної зброї , який брав участь у розробці плану з ліквідації сирійських озброєнь.