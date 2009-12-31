ООН відкликає своїх співробітників з Пакистану

З міркувань безпеки ООН тимчасово відкликає п`яту частину своїх співробітників з Пакистану. Про це, як повідомляє ІТАР-ТАСС, заявила офіційний представник організації міжнародного співтовариства в цій південноазіатській країні Ішрат РІЗВІ.

За півроку ООН, за її словами, знову проаналізує ситуацію на предмет можливого повернення персоналу до Пакистану. Вона відмовилася назвати точну чисельність штату представництв різних органів ООН у цій країні.

Нинішнього року внаслідок атак бойовиків у Пакистані загинули 11 співробітників ООН.