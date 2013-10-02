США відкидають звинувачення Венесуели на адресу висланих дипломатів

"Ми повністю відкидаємо звинувачення венесуельського уряду про участь уряду США в будь-яких змовах", - заявила Псакі.

Посольство США у Венесуелі також відкинуло звинувачення Каракаса, пише РІА Новости.

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"Ми повністю відкидаємо звинувачення з боку уряду Венесуели в тому, що уряд США залучено в будь-які змови, з метою дестабілізувати уряд Венесуели. Ми також відкидаємо звинувачення на адресу трьох співробітників нашого посольства", - цитує агентство Рейтер заяву.

Як відзначає агентство, влада США розглядає варіанти дій у відповідь.

Нагадаємо, президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про вислання трьох дипломатів, в тому числі тимчасового повіреного в справах США у Венесуелі, звинувативши їх в "підривній діяльності" та "фінансуванні планів саботажу". Пізніше місцеві ЗМІ назвали імена дипломатів: це Келлі Кейдерлінг, Елізабет Хандерленд (у ряді видань Елізабет Хоффман) і Девід Му (за даними деяких джерел - Девід Матт). В офіційних повідомленнях на сайті МЗС Венесуели імена висилаються дипломатів поки не фігурують.

Як заявив глава МЗС Венесуели Еліас Хауа, діяльність дипломатів була пов'язана з нещодавно розкритим планом "Повний колапс" (Colapso Total) по "дестабілізації боліваріанської революції і венесуельської демократії", про який раніше повідомив Мадуро.