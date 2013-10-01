Венесуела висилає дипломатів США за "підривну діяльність"

За словами Мадуро, співробітники американського диппредставництва в Каракасі проводять регулярні зустрічі з представниками крайніх правих сил з тим, щоб "фінансувати розробку планів саботажу системи електропостачання" Венесуели, повідомляє РІА Новости.

"У мене на руках є докази", - заявив він.

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"Я не можу піти на те, щоб вони втручалися у внутрішні справи Венесуели, я прошу повної підтримки в цій боротьбі з втручанням", - сказав він. Мадуро додав, що у американських дипломатів дві доби, щоб покинути країну.

"Мені не важливо, які (відповідні) дії зробить президент (США) Барак Обама!" - зазначив президент Венесуели.

У березні влада Венесуели незабаром після оголошення про смерть президента Уго Чавеса вислала з країни двох американських військових аташе, які нібито намагалися дестабілізувати обстановку в країні. Один з них, за твердженнями Каракаса, намагався добути у венесуельських військових інформацію про ситуацію в збройних силах, а також запропонувати їм можливі варіанти участі у дестабілізації становища в країні.

З 2010 року відносини між Венесуелою і США підтримуються на рівні повірених у справах. У липні влада Венесуели оголосила про закінчення процесу нормалізації відносин з США у зв'язку із заявами постпреда США при ООН Саманти Пауер про її намір боротися проти "репресій відносно громадянського суспільства", які нібито відбуваються на Кубі і у Венесуелі.