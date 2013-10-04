У Росії планують підвищити рівень національної толерантності з 52% до 85%

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на статс-секретаря, заступника міністра Світлану Іванову.

Виступаючи на дискусійному майданчику в рамках з'їзду "Єдиної Росії", який присвячено обговоренню указу Путіна від 7 травня 2012 року " Про забезпечення міжнаціональної злагоди ", вона нагадала, що була прийнята ФЦП "Зміцнення єдності російської нації і етнокультурний розвиток народів Росії". До 2020 року на неї виділяється 6,8 мільярда рублів, у тому числі 4,6 мільярда рублів з ​​федерального бюджету.

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"Завдяки реалізації всіх заходів федеральної цільової програми ми плануємо до 2020 року збільшити частку громадян, які позитивно оцінюють стан міжнаціональних відносин до 65%, зараз - 51%. Рівень толерантного ставлення до представників іншої національності - до 85%, зараз - 52,6%", - сказала вона.

"У рамках ФЦП реалізується низка заходів, зокрема, на регіональному рівні будуть створені центри моніторингу міжнаціональних відносин і call-центри з прийому інформації про конфлікти і передконфліктні ситуації" , - нагадала вона. "Буде визначено регламент оперативного реагування на такі ситуації і передбачена відповідальність посадових осіб, якщо вони не діють. У 2014 році планується завершити формування федеральної системи моніторингу" , - зазначила Іванова.

За її словами, ця система забезпечить моніторинг ЗМІ та соціальних мереж, дозволить інтегрувати інформацію різних органів влади, експертів, соціологічних, громадських і релігійних організацій.