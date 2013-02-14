Соціологи заміряли національну ворожнечу за 7-бальною шкалою

Як повідомляє «Зеркало недели», за даними Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), значення Індексу міжетнічної дистанційованості в 2012 році становило 4,5 бала за 7-бальною шкалою.

Як показали дані соцопитування, найбільша соціальна дистанція спостерігається щодо представників ромської національності, чорношкірих, азіатів і арабів. У ставленні до цих груп існує латентна ксенофобська установка.

Для Західного макрорегіону характерні виражені ксенофобські установки щодо арабів, чорношкірих, кримських татар і євреїв.

Для Східного макрорегіону характерне несприйняття азіатів, арабів, а також представників західноєвропейської й атлантичної національно-культурної групи (німців, французів, американців, канадців).

При цьому більшість українців категорично засуджують расову, етнічну і національну дискримінацію як інструмент у руках політиків.

65% опитаних вважають, що політики повинні нести відповідальність за дискримінаційні висловлювання. 24,9% вважають, що дискримінаційні висловлювання є неприпустимими, але не підлягають покаранню. 4,3% вважають, що пересічні громадяни мають право на такі висловлювання, а політики - ні. 5,8% респондентів вважають дискримінаційні висловлювання одним з проявів свободи слова.

*** Дослідження "Регіональна толерантність, ксенофобія і права людини в 2012 році" проведене КМІС на замовлення Інституту прав людини, протидії екстремізму і ксенофобії (IHRPEX). Опитування проводилося методом особистого інтерв'ю в 110 населених пунктах. Опитано 2048 респондентів старших 18 років. Похибка вибірки не перевищує 2,2%.