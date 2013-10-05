Росія обмежує ввезення молочної продукції з Литви

Про це повідомляє ИТАР-ТАСС із посиланням на голову Росспоживнагляду, головного санітарного лікаря РФ Геннадія Онищенка.

"З початку наступного тижня ми почнемо комплекс заходів, раніше маніфестований, із запобігання доступу на російський ринок продукції з Литви, що не задовольняє вимогам російського законодавства із захисту прав споживачів і показникам безпеки", - сказав він.

Найближчими днями, за словами Онищенка, російські органи контролю почнуть робити конкретні кроки в цьому напрямку.

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Нагадаємо, з середини вересня Росспоживнагляд почав посилювати контроль на внутрішньому ринку за якістю й безпекою молочної продукції, що надходить до Росії з Литви, у зв'язку з почастішанням випадків позитивних знахідок із відібраних зразків, як за показниками її безпеки, так і якості. Як завявляли у Росспоживнагляді, низка зразків не відповідали вимогам технічного регламенту Митного союзу на молочну продукцію.

У наступні дні російська сторона приступила до поступового введення обмежень на ввезення продукції для низки виробників із сусідньої держави. Зокрема, вони стосоувалися зокрема марки "Сваля" /Svalia/ компанії "Пено жвайгждес" /Pieno Zvaigzdes/.

Росспоживнагляд 26 вересня попередив про зростання випадків виявлення не лише неякісних і небезпечних молочних, але й м'ясних продуктів із Литви.

Влітку 2009 року Росія вже забороняла ввезення молочної продукції низки литовських підприємств. У великих партіях товару - вершковому маслі, сметані, сирі та молоці - було виявлено залишки антибіотика тетрацикліну й добавки доксицикліну.