Президент Литви в ООН поскаржилася на тиск Росії

Про це заявила президент балтійської республіки Даля Грибаускайте, виступаючи на 68-й сесії Генеральної асамблеї ООН, не називаючи прямо Росію.

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За її словами, країни Балтії за 20 років незалежності зіткнулися з торговими обмеженнями, введенням заборони на продукцію, маніпулюванням цінами на енергоносії, тиском і відкритим приниженням в інформаційному просторі, пише РІА Новости.

"Навіть Литва, яка сьогодні займає пост голови Ради Європейського союзу і, здавалося б, вже успішно затвердила свій вибір, зазнає не меншого тиску. Перешкоди для подорожуючих людей на кордоні, необгрунтовані затримки при перевезенні вантажів, "молочна війна"- це всього лише кілька найсвіжіших прикладів", - заявила Грибаускайте з трибуни Генасамблеї.

Вона зазначила, що важко вибирати, коли за свій вільний вибір замість підтримки і порад на адресу країни надходять погрози підняти ціни на газ або зупинити торгівлю. "При такому тиску важко проводити реформи, які розширюють права членів суспільства і відкривають для них можливість брати участь у процесі державотворення", - сказала президент Литви.

За даними литовської сторони, з 30 серпня на пунктах прикордонного між Литвою і Калінінградською областю російська сторона посилено почала оглядати виключно зареєстровані в Литві легкові автомобілі, які прямують в обох напрямках, а з 11 вересня почала детально перевіряти і вантажівки, країна завантаження яких - Литва.

Крім того, Росспоживнагляд пред'являє претензії до литовських виробників молочної продукції, оскільки в ній було знайдено сліди антибіотиків.