ЗМІ: Росія заборонила в’їзд голові комісії ФІФА

Як заявили в Міністерстві закордонних справ Росії, голова комісії ФІФА з етики Майкл Ґарсіа перебуває в офіційному переліку осіб, яким заборонений в’їзд, через його участь на попередній посаді в засудженні у США громадянина Росії, торгівця зброєю Віктора Бута, повідомляє Радіо Свобода.

Росія вважає засудження Бута на 25 років позбавлення волі за нелегальну торгівлю зброєю одним із порушень прав людини у США і за це й інші подібні, як вона стверджує, порушення заборонила в’їзд загалом 18 американцям.

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Цей список Росії вважають відповіддю на санкції США проти 18 росіян, причетних, на думку Вашингтона, до смерті у слідчому ізоляторі російського юриста Сергія Магнітського та за інші схожі порушення прав людини.