МЗС РФ попередило росіян про небезпеку з боку США

Про це йдеться в коментарі Департаменту інформації і друку МЗС Росії, який має в своєму розпорядженні УНІАН.

«Останнім часом почастішали випадки затримань російських громадян у різних країнах світу на запити американських правоохоронних органів з метою їх екстрадиції і судового переслідування в США. Серед останніх випадків - арешти Дмитра Устінова в Литві, Дмитра Бєлоросова в Іспанії, Максима Чухарєва в Коста-Риці, Олександра Паніна в Домініканській Республіці», - сказано в повідомленні.

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Наголошується, що практика показує, що «судові процеси над тими, хто був фактично викрадений і вивезений до США, мають упереджений характер, ґрунтуючись на хисткій доказовій базі і маючи яскраво виражений звинувачувальний ухил». Як правило, вони закінчуються виголошенням неправомірних вироків з тривалими термінами ув'язнення, що, зокрема, сталося з бізнесменом Віктором Бутом і льотчиком Костянтином Ярошенком, засудженими, відповідно, на 25 і 20 років в'язниці, зазначають в МЗС РФ.

«Російські посольства і генеральні консульства, зрозуміло, надають консульську і правову допомогу росіянам, що потрапили в біду, проте розраховувати на успішний результат такого роду справ не доводиться», - констатують в МЗС РФ.

В цих умовах МЗС Росії рекомендує російським громадянам утриматися від зарубіжних поїздок, особливо до країн, які уклали з США договори про взаємну видачу, якщо є обґрунтовані підозри в тому, що американські правоохоронні органи мають до них якісь претензії.