Росія стурбована порушеннями прав людини у США

Представляючи звіт у Державній думі Росії, уповноважений МЗС із прав людини Костянтин Долгов заявив, що головними проблемами в цій галузі у США були соціальна нерівність, расова й етнічна дискримінація, утримування людей під вартою без висування звинувачень протягом тривалих термінів, діяльність в’язниць, які існують поза рамками юридичної системи, і надзвичайна переповненість в’язниць, пише Радіо Свобода.

Звіт також критикує США, як мовиться в ньому, через цензуру, порушення прав виборців чи обмеження в інтернеті.

Зокрема, сказав Долгов, зразком «подвійних стандартів» у дотриманні прав людини є справа ув’язненого у США російського торгівця зброєю Віктора Бута.

Посаду уповноваженого з прав людини, демократії і верховенства права створили в МЗС Росії минулого року. Це вже другий його звіт. Перший, минулорічний, був так само критичний до США й до низки інших західних країн, як і до держав Балтії чи до Грузії.

Росія регулярно зазнає критики за становище в ній із правами людини в схожих звітах, що їх готує Державний департамент США, та в інших доповідях на правозахисну тематику. Москва відкидає такі звіти, називаючи їх, зокрема, втручанням у свої внутрішні справи.