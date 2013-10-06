Асад не вірить у переговори з повстанцями

Як пише Радіо Свобода, в оприлюдненому інтерв’ю німецькому журналові Der Spiegel Асад сказав, що він не вірить, що переговори з повстанцями можуть покласти край конфліктові в Сирії.

Він також заявив, що президент США Барак Обама «не має й крихти доказу» того, що саме сирійські урядові війська застосували отруйний газ зарин під час нападу на околиці столиці Дамаска 21 серпня.

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Асад визнав, що його влада могла припустися помилок із тим, наскільки суворими були її перші дії на придушення протестів її супротивників. Але він наголосив, що далі твердо стоїть на своїй позиції «боротьби з тероризмом і захисту держави».

За оцінками, внаслідок громадянського конфлікту в Сирії, який спалахнув навесні позаминулого року, загинули вже близько 115 тисяч людей.