Сирію підозрюють у таємному переміщенні хімзброї

Сенатори США Джон Маккейн і Ліндсі Грем, відомі закликами до військових дій проти Сирії, виступили в понеділок з вимогою перевірити повідомлення про те, що сирійська влада нібито таємно переміщує хімічну зброю.

Маккейн і Грем у спільній заяві не погодилися з держсекретарем Джоном Керрі, який вітав факт початку знищення хімзброї в Сирії. Посилаючись на свідчення колишнього сирійського чиновника, імовірно знайомого з ситуацією навколо хімзброї, сенатори припускають, що влада країни намагається приховати частину запасів, в тому числі переславши їх до Лівану та Іраку, повідомляє РІА Новости.

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"Подібні дії режиму Асада можуть показати його намір зберегти частину свого арсеналу хімічної зброї, і ускладнити його відстеження для міжнародного співтовариства", - пишуть сенатори.

Вони також побоюються, що хімзброя може потрапити до рук Ірану або шиїтського руху "Хезболлах".

"Ми повинні оцінювати події в Сирії і нинішню ініціативу з обережністю і уважно стежити за діями (режиму), щоб перешкодити Сирії використовувати резолюцію ООН як інструмент для відтягування часу і продовження військової кампанії проти сирійського народу", - заявили сенатори.