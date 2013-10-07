ООН: У Сирії знищили частину хімзброї

"Сирійські фахівці, використовуючи газові різаки і кутові шліфувальні машини, знищили і деактивували частину боєприпасів, у тому числі боєголовки, авіабомби, і обладнання для змішування та наповнення", - йдеться в заяві прес-служби ООН.

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У повідомленні також підкреслюється, що процес знищення арсеналів буде продовжено у наступні дні, пише РІА Новости.

Раніше агентство Рейтер з посиланням на джерело в місії ОЗХЗ повідомляло, що представники ООН і ОЗХЗ" попрямували на об'єкт, де вони почали інспекцію та знищення (хімарсеналу)". Представник РФ при ООН Віталій Чуркін раніше заявив, що група ОЗХЗ почне перевірки щодо хімзброї 7 жовтня.

Група з 33 осіб прибула до Сирії минулого вівторка. Серед членів команди - громадяни Росії, США, Великобританії, Чехії, Узбекистану, Китаю, Канади, Нідерландів, Тунісу. Більшість учасників (19 осіб) - інспектори ОЗХЗ, решта - співробітники ООН. За словами представника сирійського МЗС, який зустрічав експертів на лівансько-сирійському кордоні, в списках значиться прізвище одного росіянина. Після прибуття в Дамаск група заснувала "логістичну базу для негайного початку робіт" зі знищення отруйних речовин, повідомила раніше прес -служба ООН.

Раніше ОЗХЗ затвердила план знищення хімзброї в Сирії, згідно з яким інспекції повинні початися не пізніше 1 жовтня. Протягом 30 днів експерти повинні були вивчити всі оголошені владою місця і в найкоротші терміни відвідати інші об'єкти, на які можуть вказати країни-члени ОЗХЗ. Устаткування для виробництва хімзброї планується знищити до кінця листопада 2013 року, а всі хімічні арсенали - у першій половині 2014 року.