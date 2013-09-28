Лукашенко попередив білорусів: будете купувати долар - буде девальвація нацвалюти

Про це заявив в суботу президент Білорусі Олександр Лукашенко, відповідаючи на запитання журналістів, передає РІА Новости.

"Жоден керівник не ставить завдання знецінювати національну валюту. Навпаки, треба йти від цього, але як би я не хотів інструмент для відходу від девальвації в руках населення", - сказав Лукашенко.

За його словами, якщо люди будуть "бігати по обмінних пунктах з ранку до вечора і скуповувати валюту, якщо суб'єкти господарювання будуть спати і бачити, що девальвація ось-ось відбудеться", то виходу не буде. А якщо, за словами Лукашенка, ""свядомые" (опозиційні) ЗМІ будуть підігрівати народ і знову всі будуть бігти до обмінних пунктів, господь вам в дорогу, ви самі приведете до того, що ослабите національну валюту".

За словами Лукашенка, Національний банк Білорусі сьогодні втручається, щоб збити гострі піки попиту і пропозиції. "Ми поки на 150-200 мільйонів доларів купили валюти більше, ніж продали", - повідомив він. Але останнім часом, як зазначив білоруський лідер, громадяни знову в обмінних пунктах скуповують валюту.

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"Біжіть. Буде попит великий на валюту - буде знецінюватися білоруський рубль з усіма витікаючими наслідками. Якщо ж не буде попиту - буде спокійна ситуація", - сказав Лукашенко. При цьому він підкреслив, що держава буде використовувати всі інструменти, щоб не припустити різких коливань. "Ви знаєте, ситуація була непростою, вирує світова криза, і нам дуже складно утримувати ситуацію, особливо з урахуванням того, що наш калійний комбінат не допрацьовує", - сказав Лукашенко.

За його словами, ситуація зараз змінюється, підприємства почали продавати продукцію і останнім часом намітився приплив валюти, трохи більше, ніж це було влітку . "Ваша доля у ваших руках. Буде великий попит на валюту - буде знецінюватися нацвалюта. Чи не буде попиту - буде спокійно. Штучного нічого не буде", - сказав Лукашенко.