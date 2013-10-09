Суд над поваленим президентом Єгипту почнеться 4 листопада

Суд над поваленим у липні президентом Єгипту Мохаммедом Мурсі почнеться 4 листопада.

Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, Мурсі судитимуть за обвинуваченням у підбурюванні до вбивства, аналогічні обвинувачення пред'явлено ще 14 членам ісламістського руху "Брати-мусульмани".

Обвинувачення пов'язані із загибеллю учасників протестів під час демонстрацій минулого року.

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Протести в країні не вщхають: минулої неділі, 6 жовтня, десятки людей загинули в Єгипті в зіткненнях між прихильниками і супротивниками Мурсі.