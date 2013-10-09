Суд над поваленим президентом Єгипту почнеться 4 листопада
15:56, 09 жовтня 2013Світ
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Суд над поваленим у липні президентом Єгипту Мохаммедом Мурсі почнеться 4 листопада.
Суд над Мохаммедом Мурсі розпочнеться 4 листопада / Фото : directorblue.blogspot.com.au
Суд над поваленим у липні президентом Єгипту Мохаммедом Мурсі почнеться 4 листопада.
Як передає російська служба Бі-Бі-Сі, Мурсі судитимуть за обвинуваченням у підбурюванні до вбивства, аналогічні обвинувачення пред'явлено ще 14 членам ісламістського руху "Брати-мусульмани".
Обвинувачення пов'язані із загибеллю учасників протестів під час демонстрацій минулого року.
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Протести в країні не вщхають: минулої неділі, 6 жовтня, десятки людей загинули в Єгипті в зіткненнях між прихильниками і супротивниками Мурсі.
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