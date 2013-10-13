Світовий банк закликав США не допустити глобальної економічної катастрофи

Глава Світового банку Джим Єн Кім закликав американських законодавців досягти домовленості про підвищення "стелі" держборгу найближчими днями, щоб не виникла загроза глобальної економічної катастрофи, передає РІА Новости.

Крайній термін, до якого необхідно досягти законодавчо встановленого ліміту держзапозичень, закінчується в четвер, 17 жовтня, проте політикам у Вашингтоні поки не вдалося узгодити заходи щодо виходу з боргової кризи.

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"Чим ближче ми до крайнього терміну, тим гіршими будуть наслідки для світу, що розвивається. Через бездіяльності можуть підвищитися процентні ставки, відбудеться спад рівня довіри й уповільниться (економічне) зростання. Якщо крайній термін пройде, то це може бути катастрофічною подією для країн, що розвиваються, й це, у свою чергу, також завдасть величезних збитків розвиненим економікам", - заявив глава Світового банку, слова якого цитує телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі.

12 жовтня Президент США Барак Обама обговорив із лідерами демократичної більшості в сенаті шляхи виходу з бюджетної та боргової кризи. Через відмову республіканців прийняти бюджет держустанови частково закриті з 1 жовтня, а через відсутність санкції на нові запозичення країні теоретично загрожує дефолт уже 17 жовтня.