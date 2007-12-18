Інтеграція України в НАТО відповідає інтересам НАТО і Росії?

Інтеграція України в НАТО відповідає інтересам як альянсу, так і Росії.

Про це під час прямого відеомосту Київ-Брюссель сказав керівник відділу оборонної співпраці управління оборонної політики та планування НАТО Джордж КАЦИРДАКІС.

«Це питання не слід розглядати так, що якщо НАТО щось виграє, то Росія обов’язково програє, або навпаки. Ми вважаємо, що від цього дві сторони можуть виграти», - сказав Д.КАЦИРДАКІС.

Він нагадав, що РФ була категорично проти вступу до альянсу країн Прибалтики, але це відбулося і ніяким чином не вплинуло на безпеку Росії.

Він наголосив, що альянс в жодному разі не є конкурентом РФ щодо впливу на Україну, оскільки Росія є стратегічним партнером альянсу. Він додав, що представники РФ беруть участь у багатьох засіданнях альянсу і голосують так само, як і країни-члени.

У свою чергу, представник відділу по зв’язкам з РФ та Україною управління з політичних питань у сфері безпеки НАТО Керен АЛЬП підкреслив, що альянс прагне забезпечити безпеку у всьому євроатлантичному регіоні.