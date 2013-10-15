Затриманому в Панамі українцю й досі не висунули обвинувачень

Громадянину України, затриманому в Панамі за напад на російського віце-консула поки що не висунуто обвинувачення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор департаменту інформаційної політики Міністерства закордонних справ України Євген Перебийніс.

“Обвинувачення за нашою інформацією поки що йому не висунуті, тому ми не можемо сказати, яка стаття йому інкримінується”, - сказав Перебийніс.

Він зазначив, що в Панамі немає повноцінної дипломатичної установи України, а функції з представлення інтересів України в Панамі здійснює посольство України в Мексиці.

За словами Перебийніса, український консул у Мехіко мав телефонну розмову із затриманим, в ході якої українець не скаржився на умови утримання і ставлення до нього. “Більш детально обставини інциденту мають бути з`ясовані під час зустрічі почесного консула України в Панамі, якому доручено зробити це при першій же можливості”, - сказав Перебийніс.

Як повідомляв УНІАН, напад на віце-консула РФ у Панамі Євгена Манілова було скоєно 11 жовтня поруч з будівлею Міжнародного бізнес-центру в столиці країни – місті Панама. На дипломата напав з ножем громадянин України Олексій Лісовенко і завдав йому проникаюче поранення. Лісовенко стверджує, що перед злочином перебував під якимсь зовнішнім впливом і не контролював свої дії.

У дипломатичному представництві України в Мехіко пояснили, що Лісовенко робив неодноразові спроби звернутися до російської дипустанови в Панамі, тому що йому було простіше спілкуватися російською мовою.