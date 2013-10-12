Віце-консула РФ у Панамі поранив громадянин України - ЗМІ

Напад на віце-консула Росії в Панамі Євгена Манілова міг стати актом помсти, вважає російський посол в цій країні Олексій Єрмаков.

"У розумі, одурманеному наркотиками, могла дозріти така ідея, і я цього не виключаю", - прокоментував Єрмаков РІА Новости інцидент з російським дипломатом, якого поранив український громадянин.

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Манілов був поранений ножем на стоянці Міжнародного бізнес-центру, в якому розташоване і посольство Росії. Поліції вдалося по гарячих слідах затримати нападника - громадянина України.

За словами посла, поліція вже веде розслідування події, а після проведеної операції пацієнт опритомнів, спілкується з родичами і співробітниками посольства, проте лікарям поки важко прогнозувати, коли його випишуть з лікарні. "Здоров'ю його нічого не загрожує", - сказав Єрмаков.

Глава дипмісії зазначив, що відразу після поранення співробітника був на місці злочину, там були калюжі крові, а довжина леза ножа, яким поранили дипломата, була не менше 10 сантиметрів. "Український громадянин раніше звертався до консульського відділу посольства Росії, було видно, що він неадекватний, просив 3-5 тисяч доларів, мабуть, це наркотичне сп'яніння, що буде перевірено", - сказав Єрмаков. У Панаму українець прибув 1,5-2 місяці тому як турист.

Єрмаков повідомив також, що після інциденту посольство звернулося до місцевої поліції та МЗС з проханням посилити охорону диппредставництва.

Віце-консул РФ в Панамі Євген Манілов був поранений ножем на парковці Міжнародного бізнес-центру в Панамі, в якому розташоване посольство Росії. Поліції вдалося відразу ж затримати нападника. В даний час ведеться розслідування події. Посольство Росії звернулося в аргентинський МЗС, а також в поліцію з проханням посилити охорону диппредставництва.