У Лаосі розбився пасажирський літак, загинули 44 людини

Аварія сталася сьогодні близько 16.00 за місцевим часом (12.00 за Києвом) при заході на посадку в аеропорту міста Паксе.

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Літак ATR 72 авіакомпанії Lao Airlines, що виконував рейс зі столиці Лаосу В‘єнтьяна до міста Паксе, впав у річку Меконг. Імовірно, причиною аварії стали погані погодні умови, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес і МЗС Таїланду.