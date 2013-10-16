У Лаосі розбився пасажирський літак, загинули 44 людини
17:45, 16 жовтня 2013Світ
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Усі 44 людини, у тому числі пасажири й члени екіпажу, загинули внаслідок аварії пасажирського літака ATR 72 у Лаосі.
Літак впав у річку Меконг / Фото: aviationexplorer.com
Аварія сталася сьогодні близько 16.00 за місцевим часом (12.00 за Києвом) при заході на посадку в аеропорту міста Паксе.
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Літак ATR 72 авіакомпанії Lao Airlines, що виконував рейс зі столиці Лаосу В‘єнтьяна до міста Паксе, впав у річку Меконг. Імовірно, причиною аварії стали погані погодні умови, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес і МЗС Таїланду.
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