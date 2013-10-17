Франція готова прийняти 500 біженців з Сирії

Про це повідомляє в середу агентство Франс Прес з посиланням на представника Управління Верховного комісара у Парижі Філіпа Леклерка.

За його словами, відповідну заяву зробив президент Франції Франсуа Олланд в ході зустрічі з Гутерріш в Єлисейському палаці, пише РІА Новости.

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Раніше офіційний представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців Пітер Кесслер заявляв, що квоти для сирійців, вимушених покинути країну через безперервне з березня 2011 року кровопролиття, погодилися виділити 17 країн, зокрема США, Франція та Австралія. За словами Кесслера, країни погодилися прийняти в цілому 10 тисяч біженців. Здійснення програми розпочнеться в 2014 році.

У Сирії з березня 2011 року триває збройний конфлікт, що забрав, за даними ООН, життя понад 100 тисяч людей. Урядовим військам протистоять загони бойовиків, що належать до різних збройних формувань, в яких, в тому числі діють іноземні найманці.