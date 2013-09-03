Швеція готова надати притулок усім біженцям з Сирії

Згідно з цими даними, статус резидента зможуть отримати усі сирійці, які здобули право на тимчасове перебування в країні з гуманітарних міркувань, повідомляє The Local.

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Раніше лише половина сирійців, які зверталися до Швеції за притулком, отримували право на постійне проживання. Іншим видавали документи на три роки, пише Лента.ру.

Оцінювати необхідність надання гуманітарного притулку тій чи іншій людині буде державне бюро з міграції. Оскільки ситуація в Сирії погіршується, у відомстві вважають, що ситуація з безпекою там залишатиметься важкою невизначено довгий час.

Завдяки цьому рішенню близько восьми тисяч сирійців отримають право стати жителями Швеції і перевезти туди свої сім'ї.

Згідно з останніми даними ООН, від громадянської війни в Сирії в інші країни втекло вже більше двох мільйонів осіб, повідомляє CNN. Населення Швеції становить менше 10 мільйонів осіб.