У США ТЦ евакуювали через розвіяний прах

Тривога в торговому центрі «Westfield Southgate Mall» в місті Сарасота була оголошена після того, як біля одного з магазинів співробітники та відвідувачі центру виявили підозрілий білий порошок. На місце події була викликана поліція і фахівці з роботи з небезпечними речовинами, людей з торгового центру евакуювали, повідомляє Лента.ру з посиланням Fox News.

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Однак незабаром вдалося встановити, що «білий порошок» - це прах, який розвіяв на території торгового центру один з відвідувачів.

За даними Fox News, житель Флориди розсипав прах своєї покійної нареченої біля одного з магазинів, з яким у пари були пов'язані особливі спогади. За попередньою інформацією, померла жінка працювала в одному з магазинів у «Westfield Southgate Mall». При цьому не уточнюється, чи був прах розвіяний саме біля цього магазину.

Чоловіка, який розвіяв прах, після бесіди з поліцією відпустили без пред'явлення будь-яких звинувачень. При цьому представники правоохоронних органів Сарасоти припустили, що адміністрація торгового центру може спробувати через суд змусити цю людину відшкодувати збитки, які «Westfield Southgate Mall» зазнав через вимушеної перерви в роботі. Торговий центр, як уточнює Fox News, був закритий протягом приблизно двох годин.