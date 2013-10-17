Держслужбовцям в США обіцяють компенсувати вимушені відпустки
03:20, 17 жовтня 2013Світ
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Досягнута в Сенаті США домовленість по виходу з кризи передбачає компенсацію заробітку 800 тисячам федеральних держслужбовців, яких відправили у вимушені відпустки
800 тисячам федеральних держслужбовців компенсують вимушені відпустки / Фото: Обозреватель
"Це є в угоді", - сказав журналістам сенатор від Меріленду демократ Бенджамін Кардін, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Hill.
На тему: Лідери сенату США оголосили про короткостроковий бюджетний компроміс
Федеральні органи влади в США частково закриті з 1 жовтня через те, що Конгрес не ухвалив бюджет на новий фінансовий рік.
У середу лідери демократів і республіканців у Сенаті Гаррі Рід і Мітч Макконнелл оголосили про досягнення короткострокового бюджетного компромісу.
Законопроект передбачає поновлення фінансування держустанов до 15 січня 2014 року і розширення ліміту на запозичення до 7 лютого.
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