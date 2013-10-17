Держслужбовцям в США обіцяють компенсувати вимушені відпустки

"Це є в угоді", - сказав журналістам сенатор від Меріленду демократ Бенджамін Кардін, повідомляє РІА Новости з посиланням на видання Hill.

На тему: Лідери сенату США оголосили про короткостроковий бюджетний компроміс

Федеральні органи влади в США частково закриті з 1 жовтня через те, що Конгрес не ухвалив бюджет на новий фінансовий рік.

У середу лідери демократів і республіканців у Сенаті Гаррі Рід і Мітч Макконнелл оголосили про досягнення короткострокового бюджетного компромісу.

Законопроект передбачає поновлення фінансування держустанов до 15 січня 2014 року і розширення ліміту на запозичення до 7 лютого.