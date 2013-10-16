ЗМІ: У США досі не домовилися про бюджет

Сенатори США не планують оголошувати ініціативи з питання бюджету, переговори продовжаться сьогодні, у середу, повідомляє РІА Новости з посиланням на американські телеканали.

Невдача переговорів у сенаті послідувала вслід за провалом ініціатив республіканців, контролюючих палату представництва - ті не набрали достатньої підтримки ні для одного із запропонованих рішень. Сенатори сподіваються розробити бюджетний компроміс і запропонувати його республіканцям в палаті представників незадовго до четверга - крайнього терміну досягнення угоди. Компроміс у сенаті більш ймовірний, оскільки там республіканці в меншості, і серед них мало представників лібертаріанського крила, які виступають проти будь-якого компромісу з демократами.

На тему: Обама погрожує республіканцям вето за висування політумов

Через відсутність бюджету частина федеральних установ США закрита з 1 жовтня. Ще більш невідкладний характер має обговорення "стелі" держборгу, яка повинна бути підвищена до 17 жовтня, інакше США теоретично загрожує дефолт.