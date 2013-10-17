Сирійські бойовики напали на в'язницю в Алеппо

Як повідомляє Agence France-Presse з посиланням на правозахисну організацію Syrian Observatory for Human Rights, в нападі на в'язницю брали участь, головним чином, бойовики «Фронту аль-Нусра» - ісламістської організації, пов'язаної з «Аль-Каїдою», пише Лента.ру.

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Метою нападників був адміністративний корпус в'язниці, в якому в даний момент йде бій, заявили представники Syrian Observatory for Human Rights. Даних про жертви серед нападників або персоналу в'язниці поки немає.

У травні 2013 року бойовикам вдалося прорватися на територію центральної в'язниці в Алеппо і взяти під свій контроль кілька будівель, які досі залишаються в їхніх руках. При цьому інша частина в'язниці контролюється урядовими силами.

Алеппо - друге за величиною місто Сирії - є одним з центрів збройного протистояння між противниками режиму президента Башара Асада та урядовими силами. За більш ніж два роки громадянської війни в Сирії загинули не менше 110 тисяч осіб.