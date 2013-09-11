Обама вважає, що якщо не втрутитися, то Аль-Каїда може зміцнитися в Сирії
07:51, 11 вересня 2013Світ
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Терористичне угрупування "Аль-Каїда" може зміцнити свої позиції у разі хаосу в Сирії
Барак Обама визнав наявність екстремістів серед опозиції / Фото прес-служби президента РФ
Про це заявив президент США Барак Обама, виступаючи зі зверненням до нації, повідомляє РІА Новости.
"Це правда, що деякі з опонентів (президента Сирії Башара) Асада є екстремістами. Але "Аль-Каїда" тільки посилиться в більш хаотичній Сирії, якщо люди побачать, що світ нічого не робить для запобігання вбивства мирних громадян", - сказав Обама.
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На його думку, більшість сирійських опозиціонерів представляють собою помірну політичну силу.
"І після будь-якої військової акції ми подвоїмо наші зусилля, аби досягнути політичного рішення", - заявив президент США.
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