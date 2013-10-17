ЗМІ: У Білорусі навіть Лукашенко перебуває під тиском цензури

Його нереалістичні соціальні обіцянки, а також неполіткоректні коментарі не потрапляють навіть до державних медіа, повідомляє Радіо Свобода, посилаючись на білоруських журналістів. Як приклади, наводять заяву президента про плани запровадити напрочуд щедрі виплати у зв’язку з народженням дітей та його коментарі щодо зростаючого попиту на іноземну валюту.

Так, під час нещодавніх відвідин Білоруського автомобільного заводу в місті Жодино Олександр Лукашенко пообіцяв запровадити щедрі виплати у зв’язку з народженням дитини.

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«Ми зараз думаємо, як підтримати жінок, сім’ї підтримати. Уже й проект «Велика родина» мені запропонували. За першу дитину ми даємо 10 тисяч доларів, відкриваємо рахунок, за другу – 20 тисяч доларів, за третю – подвоюємо. Якщо ти ще сам вносиш кошти на рахунок за свою дитину, то ми даємо вдвічі більше», – пообіцяв білоруський президент.

Незалежна газета «Наша ніва» підрахувала, що така обіцянка президента коштувала би державному бюджету понад 2 мільярди доларів. Для держави, чиє ВВП дорівнювало торік 63 мільярдам доларів, це було б непідйомним тягарем.

Ця заява була показана по телебаченню, однак її не процитували державні медіа: ані інформаційне агентство «БелТА», ані газета «Советская Белоруссия». Не оприлюднили її й на президентському сайті.

Це не перший випадок, коли висловлювання президента зазнавали цензури з боку білоруських державних медіа.

Нещодавно агентство «БелТа» повідомило, що білоруси масово обмінюють свою національну валюту на іноземні, оскільки очікують швидкого знецінення білоруського рубля. Але автори цього матеріалу державного агентства не процитували коментар Лукашенка з цього приводу, де він уживає термін «народець».

«Але в останні місяці, я дивлюсь, наш народець побіг до обмінних пунктів. Ну, біжіть, біжіть. Буде великий попит на валюту, буде знецінюватися білоруський рубль з усіма наслідками, що з цього випливають. Не буде попиту, буде спокійно на ринку», – заявив президент.

Нинішні заяви Лукашенка, які не оприлюднюють у державних медіа, поповнюють список президентських висловлювань, від яких відхрещуються його прибічники і навіть він сам.

Так, у 1995 році білоруський президент заявив, що «не все, пов’язане з Адольфом Гітлером, було поганим». Його ж називають автором твердження про те, що білоруська мова така бідна, що нею неможливо висловити щось величне і що існують лише дві мови у світі, які заслуговують на таку оцінку: російська та англійська. Згодом Лукашенко, який здебільшого послуговується у своїх виступах російською, заперечив, що говорив це.

Це все дає підстави порівнювати нинішню цензуру в Білорусі з радянською, коли навіть із заяв та текстів Володимира Леніна вилучалися окремі фрагменти.