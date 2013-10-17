Турки втратили інтерес до ЄС - віце-прем’єр

"У нашого народу значно впав інтерес до вступу Туреччини до Євросоюзу. Якщо раніше цю ідею підтримували 75% населення країни, то зараз цей рівень становить 18-20%", - сказав він у місті Бурса на святковій церемонії, присвяченій святу Курбан-Байрам, повідомляє РІА Новости.

За словами Аринча, причина цього криється не в турецьких реаліях, а в самій Європі. "У цьому не наша провина. Причина - у безвідповідальній поведінці тих європейських країн, які постійно створюють для Туреччини бар'єр за бар'єром, які прагнуть влаштовувати нам допити", - наголосив він.

Віце-прем'єр нагадав, що Туреччина з 2005 року веде активні переговори про вступ до Євросоюзу. Він відзначив, що Туреччина не відступилася від цієї ідеї. "Ми не зробили крок назад від 50-річної мрії вступити до ЄС, провели відповідну роботу, "домашнє завдання" виконали", - сказав Аринч.