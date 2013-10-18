Amnesty International вимагає помилувати іранця, який пережив страту
08:12, 18 жовтня 2013Світ
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Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від Ірану відмовитися від повторної страти чоловіка, який минулого тижня пережив перше повішення
Amnesty International вимагає не страчувати людину вдруге
37-річний в’язень, про якого відомо тільки ім’я і перша літера прізвища – Аліреза М., мав бути страчений у в’язниці Боджнурд на північному сході Ірану за злочини, пов’язані з наркотиками. Лікарі констатували смерть, але наступного дня в морзі з’ясувалося, що він живий. Зараз Аліреза одужує в лікарні, повідомляє Радіо Свобода.
Директор програм Amnesty International на Близькому Сході і в Північній Африці Філіп Лютер сказав, що друга спроба страти буде «жахливою». Такі дії, вважає Лютер, «показують головну ваду людства, яка, на жаль, лежить в основі іранської правової системи».
За даними базованої в Лондоні правозахисної групи, в Ірані цього року страчено щонайменше 508 осіб.
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