У Кабулі бойовики напали на житловий комплекс з сотнями іноземців

За словами представників поліції, напад здійснено сьогодні увечері, сигналом до атаки став вибух замінованого автомобіля, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

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Через годину після нападу в безпосередній близькості від житлового комплексу чути постріли.

У ”Грін Вілледж” розміщуються співробітники іноземних організацій, зокрема європейський дипломатичний персонал і представники ООН. Комплекс оточений могутніми стінами і перебуває під посиленою охороною.

2 травня 2012 року ”Грін Вілледж” також зазнав атаки смертника на автомобілі і групи озброєних людей. У перестрілці було вбито кілька охоронців-афганців, ніхто з іноземців не постраждав.