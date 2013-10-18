У Кабулі бойовики напали на житловий комплекс з сотнями іноземців
22:06, 18 жовтня 2013Світ
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У передмісті столиці Афганістану бойовики вчинили напад на житловий комплекс ”Грін Вілледж”, в якому проживають сотні іноземців
У ”Грін Вілледж” розміщуються співробітники іноземних організацій, зокрема європейські дипломати і представники ООН
За словами представників поліції, напад здійснено сьогодні увечері, сигналом до атаки став вибух замінованого автомобіля, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.
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Через годину після нападу в безпосередній близькості від житлового комплексу чути постріли.
У ”Грін Вілледж” розміщуються співробітники іноземних організацій, зокрема європейський дипломатичний персонал і представники ООН. Комплекс оточений могутніми стінами і перебуває під посиленою охороною.
2 травня 2012 року ”Грін Вілледж” також зазнав атаки смертника на автомобілі і групи озброєних людей. У перестрілці було вбито кілька охоронців-афганців, ніхто з іноземців не постраждав.
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