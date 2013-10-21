Лікарі витягли болт з серця чоловіка, пораненого в теракті у Волгограді

"Вибухівка була начинена вражаючими елементами, і болт потрапив чоловіку в серце. Операція пройшла успішно. Лікарі дають сприятливий прогноз відносно цього чоловіка. Щодо інших постраждалих прогнозів поки що немає, тому що у всіх них стан важкий, і всі вони перебувають у стані контузії", - сказала РІА Новости керівник прес-служби губернатора Волгоградської області Катерина Голод.

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За її словами, стан постраждалих в 15-й лікарні Волгограда перевірив губернатор регіону Сергій Боженов. У місто прибув борт МНС, і найближчим часом відбудеться консиліум волгоградських і московських лікарів. Вони приймуть рішення про те, кого з постраждалих транспортувати до Москви і в які терміни.

За даними прес-служби, губернатор попросив вийти на роботу весь персонал лікарні, щоб постраждалі були під постійним наглядом лікарів. "Близько 100 осіб працюватимуть у цій лікарні", - сказала співрозмовниця.

Вона також додала, що найменшого пацієнта - дитину у віці одного року і 10 місяців - перевели в дитяче відділення 7-ї лікарні Волгограда. Він у нормальному стані, його життю нічого не загрожує.

Вибух в салоні автобуса "ЛіАЗ" стався о 13.25 кск у Красноармійському районі Волгограда (в районі зупинки "Лесобаза"). В результаті теракту загинули шестеро людей, в основному молоді люди. Госпіталізовано 28 осіб, з них п'ятеро - у вкрай важкому стані. За попередніми даними СК РФ, самопідрив в автобусі здійснила уродженка Дагестану, 30-річна Наїда Ахіялова. Порушено кримінальну справу.