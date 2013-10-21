Сім'ї загиблих у Волгограді отримають по мільйону рублів

Виплати важко пораненим складуть 400 тисяч, всім постраждалим - 100 тисяч рублів. Відповідний документ підписав губернатор Волгоградської області Сергій Боженов, що перебував на місці події, повідомляє волгоградський портал v1.ru.

«Я висловлюю свої щирі співчуття сім'ям постраждалих та загиблих під час терактуу Волгограді , - зазначив губернатор на місці НП . - За жертвами трагедії сумує сьогодні весь регіон. Але волгоградці - сильні люди, і не допускають паніки. Всі необхідні для безпеки жителів заходи вживають у повному обсязі».

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За уточненими даними, кільксть загиблих в трагедії склала шість осіб, у лікарнях Волгограда перебувають 28 поранених. Медичний консиліум оцінює стан кожного з пацієнтів на предмет необхідності та можливості транспортування в інші клініки обласного центру та Москви.