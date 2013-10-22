Кожара від імені ОБСЄ засудив теракт у Волгограді
Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ України Леонід Кожара засудив у понеділок теракт у Волгограді, повідомляється на офіційному сайті міжнародної організації.
"Я рішуче засуджую цей акт терору, який призвів до смерті і поранень багатьох невинних людей. Я приношу свої щирі співчуття сім'ям загиблих і бажаю якнайшвидшого одужання пораненим", - цитується в повідомленні заява Кожари, яку він зробив в Люксембурзі на полях зустрічі "трійки" ОБСЄ з представниками ЄС, пише РІА Новости.
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"Ця атака - чергове нагадування про те, що міжнародне співтовариство має бути єдине у своїй відповіді на тероризм, зміцнюючи практичні інструменти протидії цьому жахливому злочину", - сказав голова ОБСЄ.
За попередньою інформацією, в результаті вибуху в Волгограді загинули шість чоловік, госпіталізовано близько 30.
До "трійки" ОБСЄ входять чинний, попередній і майбутній голови організації. У цьому випадку це міністри закордонних справ Ірландії, України та Швейцарії.