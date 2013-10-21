Правоохоронці переслідували смертницю у Волгограді

Як повідомляє телеканал "Росія-24" з посиланням на матір цивільного чоловіка терористки-смертниці, Дмитро Соколов, пішов з дому 2 червня 2012 року, і відтоді про його місцезнаходження нічого не було відомо.

На тему: Теракт у Волгограді здійснила смертниця-шахідка

У сюжеті наводиться інформація про те, що Дмитро пропав в районі станції метро Празька за невідомих обставин. Мати Соколова розповіла, що постійно дзвонила Асіяловій, її телефон залишався доступним, але підозрювана постійно відповідала, що нічого не знає. Останній раз мати Соколова зв'язувалася з нею півроку тому, повідомляє РІА Новости.

"Перевіряли її органи, вона вже чоловікові дзвонила: "Мене, говорить, переслідують, я нічого не знаю", - розповіла мати Соколова.

Вибух в салоні автобуса "ЛіАЗ" стався в понеділок в Красноармійському районі Волгограда (в районі зупинки "Лісобаза"). В результаті теракту загинули шестеро людей, а також імовірна смертниця. Близько 30 чоловік були госпіталізовані. За попередніми даними СК РФ, самопідрив в автобусі здійснила уродженка Дагестану 30-річна Наїда Асіялова. Порушено кримінальну справу про теракт.