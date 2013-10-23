Засновник Facebook Цукерберг заробляє $6 мільйонів на день - ЗМІ

Про це свідчить рейтинг найбільш високооплачуваних топ-менеджерів США, який щорічно складає консалтингова компанія GMI Ratings.

За розміром зарплати Цукерберг обігнав виконавчого директора Kinder Morgan (оператора нафто- і газопроводів) Річарда Кіндера (Richard Kinder). За минулий рік Кіндер заробив більш ніж 1,1 мільярда доларів, повідомляє Лента.ру.

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У трійку лідерів також потрапив глава Sirius XM Radio Мел Кармазін (Mel Karmazin). За обсягом виплат за рік (близько 255 млн доларів) він суттєво відстав від Цукерберга і Кіндера. Глава Apple Тім Кук опинився в рейтингу лише на п'ятій сходинці з виплатою в 144 мільйони доларів.

Як зазначили в GMI Ratings, торік топ-менеджери великих американських корпорацій встановили рекорд. Десять найбільш високооплачуваних управлінців вперше заробили не менше ста мільйонів доларів кожен, а двоє з них - понад мільярд доларів.

Загальні статки Марка Цукерберга оцінюються журналом Forbes в 19 мільярдів доларів. У рейтингу 400 найбагатших людей світу засновник Facebook займає 20-й рядок.