Засновник Facebook Цукерберг заробляє $6 мільйонів на день - ЗМІ

15:22, 23 жовтня 2013
Світ
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Сукупний заробіток засновника Facebook Марка Цукерберга за підсумками 2012 року склав близько 2,27 мільярда доларів, або близько шести мільйонів на день.

За рік Цукерберг заробив 2,27 мільярда

Про це свідчить рейтинг найбільш високооплачуваних топ-менеджерів США, який щорічно складає консалтингова компанія GMI Ratings.

За розміром зарплати Цукерберг обігнав виконавчого директора Kinder Morgan (оператора нафто- і газопроводів) Річарда Кіндера (Richard Kinder). За минулий рік Кіндер заробив більш ніж 1,1 мільярда доларів, повідомляє Лента.ру.

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У трійку лідерів також потрапив глава Sirius XM Radio Мел Кармазін (Mel Karmazin). За обсягом виплат за рік (близько 255 млн доларів) він суттєво відстав від Цукерберга і Кіндера. Глава Apple Тім Кук опинився в рейтингу лише на п'ятій сходинці з виплатою в 144 мільйони доларів.

Як зазначили в GMI Ratings, торік топ-менеджери великих американських корпорацій встановили рекорд. Десять найбільш високооплачуваних управлінців вперше заробили не менше ста мільйонів доларів кожен, а двоє з них - понад мільярд доларів.

Загальні статки Марка Цукерберга оцінюються журналом Forbes в 19 мільярдів доларів. У рейтингу 400 найбагатших людей світу засновник Facebook займає 20-й рядок.

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