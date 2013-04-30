Глава Facebook попросив призначити йому зарплату в 1 долар

Прохання було задоволене, передає Лента.ру. У 2012 році Цукерберг отримав у Facebook 1,9 мільйона доларів у вигляді компенсаційних виплат і зарплати. Крім того, у травні 2012 року, коли компанія провела первинне розміщення на біржі, засновник реалізував свій опціон в 60 мільйонів акцій на суму близько 2,27 мільярда доларів.

Цукерберг вчинив так само, як свого часу зробили глава Apple Стів Джобс і засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін. Крім того, нагадує видання, зарплати в 1 долар на рік отримують Ларрі Еллісон (Oracle), Елон Маск (Tesla), Марк Пінгус (Zynga) і Мег Вітман (HP).

Поки Джеррі Янг залишався на чолі Yahoo, йому теж платили 1 долар. Статок 28-річного Цукерберга журнал Forbes оцінює в 13,3 мільярда доларів. Він займає 25-е місце в рейтингу найвпливовіших людей за версією видання.