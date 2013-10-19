Для Берлусконі скоротили заборону обіймати посади з 5-ти до 2-х років

Апеляційний суд Мілана скоротив до двох років заборону для колишнього прем'єр-міністра Італії Сильвіо Берлусконі обіймати державні посади у зв'язку із справою про фінансові махінації політика, передає РІА «Новости».

Як повідомляється, захист Берлусконі вимагав для нього мінімального покарання в один рік, передбаченого за подібні злочини. Проте прокурор наполягав на найвищому терміні. У результаті суд ухвалив рішення скоротити термін заборони для екс-прем'єра обіймати державні посади з п'яти до двох років.

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Касаційний суд Італії 1 серпня підтвердив вирок колишньому прем'єру країни Берлусконі. Його засудили до чотирьох років в'язниці за фінансові махінації в своїй компанії Mediaset. Апеляційний суд у травні засудив Берлусконі до чотирьох років тюремного ув’язнення і ухвалив, що відомий політик не може упродовж п'яти років обіймати держпосади. Дане рішення Касаційний суд повернув до апеляційної інстанції для перегляду.