В Іспанії страйкують 83% школярів, студентів і викладачів

Як передає ИТАР-ТАСС, вони протестують проти скорочення асигнувань на потреби освіти й проведення урядом консервативної Народної партії реформи освітньої системи, яка, як вважають організатори страйку, веде до обмеження рівних прав громадян здобувати освіту.

За даними профспілок, у страйку беруть участь 83% учнів, викладачів і працівників державних навчальних закладів.

Як зазначив представник Іспанської конфедерації асоціацій батьків і матерів учнів Хосе Луїс Пасос, "батьки в масовому порядку ухвалили рішення не вести сьогодні своїх дітей до школи". У багатьох університетах студенти зайняли навчальні приміщення й перешкодили проведенню занять. У ряді університетів студенти перекрили під'їзди до них, що призвело до зіткнень із силами правопорядку.

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Страйк підтримали провідні опозиційні партії, включаючи соціалістів, лідер яких Альфредо Перес Рубалькаба назвав його "законною відповіддю на наступ на права громадян здобувати безкоштовну та якісну освіту".

Державний секретар із питань освіти Монтсеррат Гомендіо, виступаючи сьогодні по іспанському телебаченню, відзначила нагальну необхідність проведення реформи освітньої системи, яка "не відповідає завданням модернізації країни, що виражається, приміром, у тому, що кожен четвертий іспанський школяр не закінчує середню школу".

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Вона висловила думку, що "організатори страйку використовують у своїх цілях студентів і школярів, замість того, щоб взяти конструктивну участь у дискусії про потреби іспанської освіти". Водночас держсекретар визнала скорочення державних асигнувань, що викликано економічною кризою, яку переживає країна.

Сьогодні ж страйкарі мають намір провести в центрі Мадрида маніфестацію, головним гаслом якої стане скасування реформи й відставка міністра освіти, культури і спорту Хосе Ігнасіо Верта.