У Португалії страйк зупинив весь громадський транспорт

Причиною страйку стало невдоволення економічною політикою уряду, жорсткими заходами економії і безробіття, пише Радіо Свобода.

Минулого місяця прем’єр Португалії Педру Пасуш Коелью оголосив, що його уряд планує скоротити 30 тисяч робочих місць у державному секторі. Такі заходи є частиною плану скорочення витрат відповідно до міжнародних вимог.

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Також пенсійний вік у країні зросте з 65 до 66 років, а державні службовці повинні будуть працювати 40 годин на тиждень замість 35.

За словами прем’єра, такі зміни мають призвести до економії майже 5 мільярдів євро до 2015 року.

Португалія переживає економічний спад з рівнем безробіття в більш ніж 17 відсотків. У травні 2012 року міністри фінансів єврозони затвердили пакет фінансової допомоги Португалії на загальну суму 78 мільярдів євро. Кошти виділяються на умовах заходів суворої бюджетної економії в Португалії.

Профспілки, невдоволені діями уряду, вже вчетверте за 2 роки закликають людей вийти на протести.